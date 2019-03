SEPT À HUIT LIFE - L’école des îles

C’est une école unique en France. Six établissements répartis sur six des quinze petites îles du Ponant. Un seul élève par classe parfois et des professeurs qui naviguent d’île en île pour donner leurs cours. Un dernier rempart contre la désertification qui guette depuis des années ces terres isolées du Finistère.



