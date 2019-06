Dordogne : un regroupement scolaire pour combler les effectifs en classe

Si Emmanuel Macron a promis de ne plus fermer d'écoles sans l'accord des maires, regrouper celles-ci fait partie des compromis établis. Un établissement de Châtres, en Dordogne, en a notamment fait les frais. Faute d'effectifs, 160 enfants provenant de villages voisins ont dû intégrer un regroupement scolaire. Une école rurale connectée, avec des moyens pédagogiques modernes, pour conserver les familles et en attirer de nouvelles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.