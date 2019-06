Quel avenir pour l'école de l'île de Batz ?

L'école de l'île de Batz, dans le Finistère, offre un environnement unique aux élèves. Elle compte en tout 31 écoliers et deux enseignantes. L'établissement accueille les enfants de la petite maternelle jusqu'au CP. Pour les 500 habitants de l'île, il s'apparente à un poumon. Pour l'instant, l'école n'est pas menacée de fermeture. Toutefois, son avenir reste très fragile.



