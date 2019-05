Strasbourg : l'heure des sorties scolaires a sonné

A Strasbourg, la saison des sorties scolaires a commencé pour les petits. Chaque année, des élèves de primaire venus de différentes écoles participent à une olympiade organisée à cette occasion. Du sport, des activités en plein air et des jeux sont au programme pour faire plaisir aux enfants. Pour les enseignants, les sorties permettent de se retrouver entre collègues et de voir leurs élèves sous un autre contexte.



