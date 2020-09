Jean-Michel Blanquer estime qu’il faut venir à l'école "habillé d'une façon républicaine"

"Il est important d’arriver à l’école dans une tenue correcte. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon républicaine", a déclaré le ministre de l'Education nationale, ensuite relancé sur ce qu'il considère comme étant de l'ordre du correct et de l'incorrect. "L’école n’est pas un lieu comme les autres, ce n’est pas comme si vous allez à la plage ou en boîte de nuit", a-t-il développé, en insistant sur le fait que ce "n’est pas un sujet spécifiquement pour les filles". Puis d'ajouter : "Par exemple, on ne vient pas au collège en short sauf pour faire de l’éducation physique et sportive."

Pour Jean-Michel Blanquer, "c’est protecteur, on doit faire attention à l’hyper sexualisation qui est une pression sur nos enfants et adolescents. Nos enfants sont sous la pression de bien des choses, notamment des marques, de la mode, du regard de l’autre sur les chaussures et les vêtements… Je souhaite qu’il y ait une certaine sobriété en la matière parce que là aussi c’est un enjeu d’égalité sociale puis de protection des filles et des garçons".

Le ministre s'est néanmoins attardé spécifiquement sur le cas des filles durant l'entretien, se disant "très sensible à la défense des jeunes filles en milieu scolaire et très ouvert à la discussion sur ce qu'on peut faire pour améliorer cette protection. Et pour moi, a-t-il conclu, ça passe justement par le fait que le vêtement ne doit pas être un facteur ni de stigmatisation, ni de discrimination".