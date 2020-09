Collèges, lycées : qui décide de ce qu'est une tenue correcte ?

Mais qu'est-ce qu'une tenue "normale" ou "républicaine" ? Alors que les jeunes filles réclament le droit de s'habiller comme elles le souhaitent à l'école et dénoncent des règlements intérieurs sexistes, le ministre de l'Education nationale ne cesse de leur répéter qu'il suffit de s'habiller "normalement" et que "tout ira bien", sans préciser quelle est la norme en la matière. Jean-Michel Blanquer renvoie sans cesse aux chefs d'établissement, chargés de le préciser dans leurs règlements intérieurs.

En effet, aucun texte national ne précise de quelle façon les collégiens et lycéens doivent s’habiller. Seules les lois de mars 2004 et octobre 2010 interdisent de manifester ostensiblement une appartenance religieuse ou de se couvrir le visage dans l’enceinte d'un établissement scolaire. Ce sont aux directeurs et directrices d’établissement d’apporter plus de précisions s’ils le souhaitent.

En effet, en vertu de l’autonomie dont disposent les établissements publics locaux d’enseignement, le ministère leur laisse la liberté d’instaurer leurs propres règles, via le règlement intérieur. Ce dernier "est préparé par la direction du collège ou du lycée, en concertation avec les représentants des personnels, des élèves et des parents d’élève de l’établissement. Il est examiné et voté par le conseil d’administration. Il est ensuite contrôlé par le recteur d’académie", indique le site du ministère.