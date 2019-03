Tourcoing : comment aider les élèves des écoles élémentaires à mieux connaître leur ville ?

La ville de Tourcoing a eu la bonne idée de distribuer des albums Panini aux écoles élémentaires. À la place des traditionnels footballeurs, les élèves doivent coller des vignettes des lieux et des événements culturels. Une méthode qui leur incite à mieux connaître Tourcoing ainsi que son patrimoine. Et pour compléter l'album, ils devront faire des chasses au trésor partout dans la ville.



