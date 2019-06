Troyes : vers un retour au port de l'uniforme à l'école ?

Une consultation a été lancée dans la ville de Troyes, dans l'Aube, au sujet du retour de l'uniforme dans les écoles. Le débat a été lancé auprès de plus de 3 000 familles. Le verdict final sera connu le 28 juin 2019. Sur place, les avis sur la question sont partagés. Selon certains parents, cette initiative permettrait de "lutter contre la discrimination" dès le plus jeune âge.



