Verdun : une bataille hors des programmes ?

Ce fut l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire de notre pays. Entre février et décembre 1916, 360 000 soldats français ont été tués ou blessés à Verdun. Mais cette bataille sera-t-elle toujours enseignée aux lycéens à la rentrée prochaine ? Selon plusieurs élus, cet événement majeur de la Première Guerre mondiale pourrait disparaître des programmes scolaires. Est-ce que c'est vraiment le cas ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.