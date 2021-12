Heures de cours perdues : la gestion des absences des profs épinglée par la Cour des comptes

Les absences de plus de quinze jours sont remplacées à plus de 96%, mais celles de courte durée représentent 2,5 millions d’heures. Parmi elles, seules un peu plus de 500.000 ont été remplacées. Ce qui fait donc près de deux millions d’heures perdues. Une situation de moins en moins tolérée par les parents et leurs enfants, note le rapport. Ce jeudi à la mi-journée, des parents d'élèves se sont d'ailleurs réunis pour protester devant le rectorat de Versailles (Yvelines) contre le non-remplacement de nombreux professeurs. "On est toujours très inquiets. Après, c'est vrai que trois semaines, un mois, ça peut être rattrapable mais là, ça fait trois mois de prof d'anglais absent au collège. Je me demande comment on va les rattraper", témoigne un père de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article.