95,7% de bacheliers : les facs bientôt débordées ?

Les résultats du bac ont été publiés. L'édition 2020 affiche un taux de réussite de 95,7%, huit points de plus que l'an dernier. Difficile pourtant de savoir s'il faut s'en réjouir. La formule contrôle continue à cause du Covid-19 et l'annulation des épreuves finales expliquent sans doute la situation. Mais ce sont autant d'étudiants en plus qui vont s'inscrire dans les universités déjà saturées.



