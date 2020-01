À Marseille, des parents d'élèves se mobilisent contre des écoles plus que délabrées

À l'école Ruffi, en plein centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), plus de 300 élèves ont cours dans des préfabriqués depuis 17 ans. Des bâtiments inadaptés et qui présenteraient même des problèmes de sécurité selon les parents. Cette situation touche également d'autres écoles de la ville. Un collectif a décidé de recenser tous ces problèmes en appelant les parents d'élèves ou le personnel à témoigner.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.