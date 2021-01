Absentéisme, indiscipline : le quotidien d'un collège d'éducation prioritaire

C'est un établissement comme il en existe 365 en France. Il accueille les élèves issus des deux quartiers les plus défavorisés de la ville. Près de 80% des familles vivent sous le seuil de la pauvreté. Un environnement familial qui perturbe la scolarité : décrochage, difficulté d'apprentissage, problème de discipline. Pourtant, il y a plus de moyens, 22 élèves par classe maximum et davantage de professeurs. Nous avons suivi le combat quotidien des surveillants, de l'infirmière, des enseignants auprès des enfants, mais aussi des parents. Immersion dans un collège où on veut donner à chaque élève la chance de réussir.