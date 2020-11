Ados et sport : les astuces pour les convaincre de bouger

Désamorcer la bombe à retardement de la sédentarité se fait dès la petite enfance. Les habitués à bouger, les éloignés des écrans, une responsabilité parentale que Vanessa Naudin, mère de famille et fondatrice de "Jojo Factory, prend très à cœur. "Je pense que c'est mieux pour eux qu'ils se dépensent et qu'ils jouent ensemble plutôt qu'ils soient devant la tablette complètement inactifs". Et pour Élodie Garamond, coach sportif et fondatrice de "Le tigre yoga play", "il faut partager un moment joyeux avec eux. Il ne faut jamais que ce soit obligatoire. Une piste est d'amener les enfants au sport par le jeu".

Mais le constat de la sédentarité chez les jeunes est préoccupant avec une réduction de l'activité physique de 25 % en 50 ans pour les 7 - 18 ans. On appelle cela le "phénomène de l'enfant canapé". "8 heures de cours, à peu près 8 heures sur mon téléphone, et 8 heures de sommeil. Et je consacre peut-être une heure le week-end pour le sport", se confie Alexandra, 15 ans, devant les caméras de TF1. Mais pour son frère Raphaël, il vit le sport la plupart du temps par écran interposé et à condition que cela se passe via une application. "Retrouvez une pratique sur laquelle ils vont pouvoir être valorisés, mis en avant par rapport soit au parent, soit au grand frère et sœur, soit au copain", conseille Élodie Garamond, coach sportif. Alors, le plus efficace pour motiver les enfants, c'est que les parents donnent l'exemple.