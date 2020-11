"Arrêter de penser qu'on fera tout le programme", une menace sur le bac 2021 ?

Lycée Maurice Ravel à Paris. Devant l’établissement, des enseignants manifestent ce mardi 10 novembre. Quelques jours plus tôt, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a autorisé la mise en place des cours en demi-groupe et l’enseignement à distance. Or, ce nouveau dispositif risque de faire prendre du retard dans le programme scolaire comme le craint Mathieu Devlaminck, président de l’union nationale lycéenne (UNL) : "On va avoir deux fois moins de temps pour réviser. Ça va être très dur de terminer cette année."

Même son de cloche du côté des enseignants : "Il faut arrêter de penser qu’on pourra faire tout le programme, c'est impossible", s’agace Jean-François Naudet, professeur d’histoire-géographie au lycée Maurice Ravel et membre du syndicat Sud éducation, On ne peut pas enseigner dans ces conditions et faire comme si la situation était normale." Pour l’instant, le gouvernement n’a rien prévu sur un possible allègement des programmes scolaires. "Un allègement qui serait très difficile à mettre en place", estime Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges (Snalc) car "chaque professeur avance à son rythme" et peut commencer par le chapitre qu’il souhaite.