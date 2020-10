Des équipes spécialisées pour aider les enseignants confrontés aux manquements à la laïcité

Mais ces solutions sont modestes quand on sait qu'un ancien inspecteur de l'Education nationale, Jean-Pierre Obin, a déjà tiré la sonnette d'alarme dans un rapport publié il y a seize ans. De plus, 6% des enseignants seulement ont suivi des cours pour gérer des atteintes à la laïcité.



