Au pensionnat de la Légion d'honneur

La maison d'éducation de la Légion d'honneur est l'un des pensionnats les plus prestigieux et stricts de France. L'établissement a été créé en 1805 par Napoléon pour offrir une éducation aux filles de ses soldats les plus méritants. Ce lycée est 100% féminin et compte 500 élèves, évoluant dans un cadre majestueux, l'ancienne abbaye royale de la basilique de Saint-Denis.