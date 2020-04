Bac : quels scénarios possibles pour la session 2020 ?

Comment l'épreuve du baccalauréat va-t-elle se dérouler ? C'est une question qui concerne les 750 000 élèves de terminale et leurs parents. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a affirmé que plusieurs solutions étaient à l'étude. L'incertitude ronge les lycéens qui ne connaissent toujours pas les nouvelles modalités de l'épreuve. Désemparés, certains d'entre eux partagent leur angoisse sur les réseaux sociaux.



