Baccalauréat 2020 : après les premiers résultats, place à des oraux de rattrapage inédits

Après l'angoisse de l'attente des résultats, celle, peut-être plus terrible encore, de devoir aller chercher les derniers points nécessaires, pendant que nombre de camarades célèbrent, eux, leur admission pure et simple. C'est vieux comme le baccalauréat. Mais en cette année 2020 forcément particulière, Covid-19 oblige, où 91,5% des candidats ont été reçus (au contrôle continu), un taux historique, les admissibles aux rattrapages, dont la moyenne se situait entre 8 et 10 sur 20, se sont retrouvés un peu plus esseulés encore. Leurs épreuves orales ont débuté ce mercredi 8 juillet. TF1 est partie à la rencontre de certains d'entre eux, au lycée régional Auguste-Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).