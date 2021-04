Comment s'organiser pour la reprise des cours ?

Les écoles maternelles, elles, vont rouvrir. Mais les parents savent que désormais, tout change vite. "On a déjà vécu ça avec la petite. La classe a été fermée juste avant les vacances. On voit au jour le jour", témoigne une maman.

Chez les Durieux, Louise retrouve la maternelle et Camille le CM1. Leurs parents vont pouvoir aller travailler. En plus, ils sont rassurés par l'annonce du déploiement des tests dans les écoles. Pour l'aînée en 4ème, la rentrée s'annonce en revanche difficile. "Quand on va au collège, on a encore un peu l'envie parce qu'il y a les copines, mais là, on voit personne", confie l'adolescente. Sa mère sait qu'au retour du travail, elle devra commencer une deuxième journée de professeur à la maison. Dans une semaine, la jeune fille pourra retrouver sa classe en demi-groupe dans un premier temps.