Cyrano, l'école des hauts potentiels

À 10 ans, certains sont déjà en classe de seconde. Mais avoir un QI supérieur à la moyenne n'est pas toujours un atout pour réussir à l'école. La vie des enfants et des adolescents à hauts potentiels intellectuels est même souvent plus compliquée que celle des autres parce qu'ils apparaissent comme décalés ou se sentent différents. C'est le cas de la plupart des 85 élèves d'une école privée niçoise créé par Stéphane, lui-même HPI, et son épouse Mariette. Le coût de scolarité s'élève à 8 000 euros par an. Grâce à une pédagogie originale, Paul, Denis, Marine et bien d'autres souffrent moins à l'école.