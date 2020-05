Déconfinement : quel protocole sanitaire pour le retour à l’école ?

Le ministère de l’Education nationale prévoit un protocole sanitaire à mettre en place pour la réouverture des écoles, prévue le 11 mai. Dans chaque établissement, certaines règles devront être appliquées : le lavage des mains huit fois par jour pour chaque élève, le respect de la distance d’un mètre entre les personnes, l’interdiction de pratiquer des jeux de contact et de ballon. Ces mesures sanitaires laissent certains parents sceptiques. Quant à la cantine, l’hygiène des bacs à couverts ou des distributeurs de plateaux sera difficile à maintenir. Les repas en classe sont donc à privilégier. Il faudra aussi éviter que les groupes d’élèves se croisent. Ce cadre sanitaire est adaptable localement et pourra rassurer les parents. Mais, un syndicat d’enseignants estime que la mise en oeuvre de ce protocole restera très compliquée. Le port du masque sera aussi obligatoire dès le collège, ainsi que pour chaque adulte présent dans une école. Quant aux locaux et au matériel, ils devront être désinfectés plusieurs fois par jour.



