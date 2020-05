Déconfinement : retour des élèves des sections de maternelle et de primaire à partir de ce lundi

Une partie des élèves Français s'apprête à reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 11 mai en respectant un protocole sanitaire précis. Sur une image, une mère et son fils tournent le dos à l'objectif et regardent une salle de classe vide avec des flèches collées au sol pour indiquer le sens de circulation. Immobiles à l'entrée de la salle, ils semblent tous deux hésiter à s'avancer plus loin. Découvrez également : le retour en classe sous haute surveillance des lycéens de Wuhan, la crise alimentaire sans précédent en Afrique du Sud, et le début du ramadan il y a deux semaines dans un contexte particulier lié au virus.