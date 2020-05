Déconfinement : une reprise très encadrée dans les écoles

Après deux longs mois sans les copains et les institutrices, un élève de primaire sur cinq a repris le chemin de l'école ce mardi matin. D'Amiens à Carros, en passant par Bordeaux, les conditions de leur accueil et les règles ont changé. Dans les cours de récréation, les classes et à la cantine, nous vous montrons comment s'est passée cette reprise.



