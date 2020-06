Décrocheurs, des élèves perdus ?

Théoriquement, le retour à l'instruction obligatoire pour les écoliers et collégiens de France se fera le lundi 22 juin. Ils seraient entre 5 et 8% à avoir décroché des cours pendant le confinement. Il n'y a pas forcément de mauvais élèves, mais des adolescents qui ont lâché prise faute d'encadrement suffisant. Les conséquences sont parfois sérieuses. Comment retrouver ces élèves, qui pour certains, n'ont plus donné aucun signe de vie ? Sont-ils perdus pour l'école ?



