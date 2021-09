Des enfants élevés à l'internat retrouvent une deuxième famille

On connaît le Médoc pour ses grands vins et les châteaux qui y sont associés, mais la région connaît aussi la précarité, des fractures sociales et familiales. Au cœur du pays viticole, un pensionnat vient en aide aux plus jeunes victimes de ces situations difficiles. Des enfants de 6 à 11 ans dont les parents n'ont plus les ressources nécessaires à leur bon encadrement. À Saint-Estèphe, on instruit, on rééduque, on réenchante ces gamins fragilisés.