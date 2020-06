École : que risquent les absents ?

La rentrée des classes obligatoire est prévue pour le 22 juin prochain. En cas d'absences répétées, sans motif valable, le chef d'établissement donnera un avertissement. Mais ensuite, si la situation persiste, ça peut être transmis à l'Inspection de l'académie, et ça pourrait même finir au pénal dans les cas les plus extrêmes. Toutefois, le président du Syndicat national des lycées et des collèges a dit clairement que "les directeurs ne vont pas faire la chasse aux parents". "On ne va pas rentrer dans ce jeu-là, nous ne sommes pas dans une logique de sanction", a également affirmé le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Autre sujet : le protocole sanitaire a été allégé pour les enfants.



