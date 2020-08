École : une rentrée si particulière

L'année scolaire va-t-elle être aussi normale que possible, comme le souhaite le ministre de l'Éducation ? Jean-Michel Blanquer espère que tout ne sera pas "écrasé par le sanitaire". Et pourtant, il y en a des questions en cette rentrée 2020. Si les élèves sont trop nombreux, faudra-t-il envisager d'autres lieux pour les cours ? Et si un cas de Covid-19 est détecté parmi les élèves, quel dispositif pour les parents en cas de fermeture d'école ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.