Écoles : déconfinement raté ?

Atteindre la réouverture à 100% des écoles dans tout l'Hexagone ne va pas être très évident. Pour cause, il y a de grosses disparités sur le retour des élèves en fonction des départements. Avant le 2 juin par exemple, en Corse-du-Sud, seuls 15% des établissements scolaires ont rouvert. Dans les anciennes zones rouges, on a également eu beaucoup de retard. Moins d'une école sur deux a rouvert dans la Somme et dans le Haut-Rhin alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, on frôle les 100%. Quid des conséquences de ces grosses disparités ? Combien d'établissements ont rouvert depuis le 2 juin ? Comment s'organisent-ils ? Qu'en est-il des décrocheurs ?



