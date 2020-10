Écoles : faut-il les laisser ouvertes ?

La réouverture ne semble pas poser de problème à l'école. Pour cause, les chiffres du Covid sur les moins de dix ans sont plutôt rassurants. Dans la Loire, le Nord et le Rhône par exemple, le taux d'incidence chez les 0-9 ans est bien inférieur à la moyenne. La question est de savoir si les enfants peuvent propager le virus. En juin dernier, une étude menée dans le pays nous dit que ces derniers sont très peu contaminants. Par contre aux États-Unis, en Inde et en Israël, des études nous révèlent qu'ils se contaminent entre eux et peuvent même devenir des super-contaminateurs. Face à tout cela, on a un son de cloche qui arrive du côté des médecins : réouverture des écoles primaires lundi, oui, mais avec une nouvelle condition. Laquelle ?



Ce mercredi 28 octobre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Tous concernés", est revenu sur les conditions permettant aux écoles de rouvrir lundi prochain. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/10/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.