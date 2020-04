Écoles : la reprise s'étalera sur trois semaines selon les niveaux de classe

En principe, les élèves de grande section, de CP, de CM2 et des classes avec moins de quinze effectifs reprendront les cours la semaine du 11 mai. Ceux de 6ème, 3ème, première et terminale rentreront la semaine d'après. Et les autres classes reprendront à partir du 25 mai. Le ministre de l'Éducation a toutefois précisé qu'il y aurait une réorganisation du système. Chaque classe, tous niveaux confondus, ne devrait compter que quinze élèves. Ces mesures rassurent-elles les parents ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.