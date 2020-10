Enseignant décapité à Conflans-Sainte-Honorine : enseignants, parents unis et indignés

Après l'assassinat de l'un de leurs collègues, des professeurs ont exprimé leur désarroi ce samedi matin. "Le choc, l'émotion et la sidération sont toujours là", a affirmé Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Syndicat général de l'Éducation nationale - Fédération SGEN-CFDT. Beaucoup d'interrogations ont été abordées par des syndicats d'enseignants et des fédérations des parents d'élèves lors d'une réunion au ministère de l'Éducation. Mais une certitude ne les lâche pas, ils veulent conserver leur liberté d'enseignement. "On va continuer d'enseigner et de parler de la liberté d'expression", a notamment évoqué Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC).



À l'issue de cet entretien avec les représentants syndicaux, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé aussi l'importance de la laïcité. Il a notamment dit que "La laïcité est une clé, c'est ce qui nous permet d'être différent dans notre société de croire ou de ne pas croire, de se respecter les uns les autres". Cet après-midi, Jean-Michel Blanquer s'est entretenu à distance avec des représentants de parents d'élèves abasourdis.



Après ce drame, parents et professeurs veulent plus que jamais être unis. "Il va falloir qu'on manifeste aux enseignants notre soutien, notre accompagnement, et leur expliquer qu'on a confiance en eux...", a ajouté Gilles Demarquet, président national de l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre (APEL). Sur les réseaux sociaux également, de nombreux messages de soutien circulent avec l'hashtag "Je suis prof".



