Faute de pouvoir aller à l'étranger, ils optent pour un séjour linguistique dans la campagne française

"Avant cette crise, ce n'était pas du tout le premier choix des parents ou des étudiants, et aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes en ce sens. En pourcentage, cela doit représenter 15 ou 20% des demandes que nous recevons actuellement", détaille, pour TF1, Thomas Albertini, directeur de Voyage-Langue, site spécialisé de longue date dans les séjours linguistiques. Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Aquitaine figurent ainsi parmi les dix régions proposant ce type de séjours cet été.