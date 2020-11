Hommage à Samuel Paty dans les écoles primaires

Comment répondre à l'émotion et à la sidération des élèves ? Plus que jamais, ce lundi matin devait être placé sous le signe de l'écoute. Dans une école de Pantin (Seine-Saint-Denis), comme partout ailleurs, jamais une rentrée n'avait été si éprouvante pour les enfants et si délicate pour les enseignants. Afin de rendre hommage à Samuel Paty, une vidéo de l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter a été diffusée. Une lettre de Jean Jaurès aux instituteurs publiée en 1888 a ensuite été énoncée.



À 11 heures, une minute de silence a été observée par tous les enfants et professeurs de l'Hexagone. Un temps de recueillement en l'honneur du professeur tué après avoir montré des caricatures de Mahomet. Tous soulignent l'importance de faire perdurer sa mémoire et les valeurs qu'il véhiculait bien au-delà de cette rentrée.



