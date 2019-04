VIDÉO - Jean-Michel Blanquer : "Des fermetures de classes, par définition, il y en aura toujours"

Le ministre a aussi précisé comment le gouvernement compte parvenir à limiter à 24 le nombre d'élèves pour chaque classe, de la grande section au CE1, et pour étendre le dédoublement des classes de REP+ aux grandes sections. Il faudra pour cela "2000 créations de postes par an jusqu'à la fin du quinquennat", soit 6000 postes. Pour Jean-Michel Blanquer, qui évoque même une fourchette de 6000 et 10.000 créations de postes, "ça veut dire plus de budget pour l'Education nationale".