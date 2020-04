Jean-Michel Blanquer : "Le grand enjeu c'est de réussir l'école primaire et le début du collège, puis continuer à suivre les élèves à distance"

Édouard Philippe a précisé cet après-midi qu'il n'y aurait pas plus de 15 élèves par classe. Interrogé sur les modalités de scolarisation, Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il y aura un "protocole sanitaire" et des "adaptations locales". "On fera un point à la fin du mois de mai et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et sociale". A-t-il ajouté par la suite. Au sujet de la lutte contre le décrochage scolaire, il a précisé aussi que "l'enseignement à distance va prendre encore plus d'intensité".



