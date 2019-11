La Corse s'engage dans la lutte contre la violence faite aux femmes à travers l'éducation

Seule l'éducation peut assurer l'égalité et l'émancipation des jeunes filles pour lutter contre la violence faite aux femmes. La Corse a choisi ce chemin pour sensibiliser ses 42 collèges et lycées. Pour ce faire, les élèves étudient un texte sur le phénomène. Durant toute l'année 2019, l'Académie de Corse va multiplier les initiatives dans les classes.



