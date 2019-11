La France a des solutions : ces lycéens qui vont vous faire de bonnes affaires

Dans un lycée horticole, des lycéens apprennent déjà très concrètement leur métier. Les clients sont attirés par les bonnes affaires qu'ils y font et par la disponibilité de ces apprentis. Parfois, les étudiants viennent jusque chez eux pour faire les livraisons et monter les commandes. Ils peuvent ainsi économiser jusqu'à moins 50% selon le produit acheté.



