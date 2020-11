La grogne monte dans les lycées

Après douze jours de confinement, de nouvelles modifications des règles sanitaires pourraient être annoncées par le Premier ministre. Les établissements scolaires en seraient peut-être concernés. Un milieu, qui aujourd'hui est dans le malaise. En effet, plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé à faire la grève ce mardi. Selon le ministère, il y a eu un peu moins de 9% de grévistes dans le primaire et un peu plus de 10% dans le secondaire.



Depuis la semaine dernière, le gouvernement a autorisé les lycées à mettre en place des cours en demi-groupe et l'enseignement à distance. Malgré cette décision, la tension n'est toujours pas retombée. Les enseignants estiment en effet que ce n'est pas suffisant. De plus, ils réclament un allègement des programmes et une garantie pour leur sécurité. Ces professeurs demandent également un renfort pour remplacer les plus fragiles et mettre en place le protocole sanitaire. Les élèves, eux, craignent également pour leur santé, mais aussi le décrochage scolaire.