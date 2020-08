La rentrée scolaire se passera-t-elle comme d'habitude cette année ?

La rentrée n'est pas pour tout de suite mais l'inquiétude est en train de monter. Le chef de l'État avait dit qu'elle serait quasi normale à moins d'une accélération du virus. C'est ce qui est en train de se passer. Alors le protocole sanitaire peut-il évoluer ? Que préconisent les pédiatres ? En attendant la réponse, on se prépare comme on peut dans les écoles. Reportage à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).



