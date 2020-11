Le confinement a bien eu un impact sur le niveau des élèves, notamment en CP et CE1

Tout le monde s'en doutait, mais les chiffres ont confirmé les craintes des parents. Le confinement a bien eu des effets négatifs sur le niveau scolaire de nos enfants. C'est ce que révèlent les résultats d'évaluations effectuées en septembre dernier. Les mathématiques et le français sont les deux matières sur lesquelles les élèves ont été évalués.



En CP et en CE1 le niveau a baissé, voire dégringolé. Ces classes sont pourtant considérées comme charnières puisqu'on y apprend à lire, à écrire et à compter. En 2019, 72,6% des élèves de CE1 maîtrisaient la lecture. Cette année, ils ne sont plus que 68,3%. En écriture, le niveau a baissé de 4,5 points. La raison de cette chute est que les fondamentaux n'ont pas pu être appris durant la période de confinement. Par ailleurs, l'on a pu constater que le confinement a creusé les inégalités. En effet, les élèves en situation d'éducation prioritaire n'ont pas pu bénéficier de mesures telles que les classes adaptées, puisqu'ils sont restés à la maison.