Le grand format : les bonnes affaires du soutien scolaire

Pour assurer la continuité pédagogique, de nombreux parents se sont tournés vers le soutien scolaire privé. Avant le confinement, une agence située dans le seizième arrondissement de Paris accueillait une cinquantaine d’élèves, chaque soir de la semaine. Depuis le mois de mars, elle a enregistré plus de 30% de demandes d’aide à distance. Ce tutorat sur-mesure s’avère bénéfique pour de nombreuses familles depuis le confinement, et ce, malgré son coût. Sur notre territoire, le marché du soutien scolaire représente plus de deux milliards d’euros. Un lycéen sur trois et un collégien sur cinq suivent des cours particuliers. D’après le ministère de l’Education nationale, ces chiffres pourraient doubler pour permettre à certains élèves de combler le retard accumulé ces derniers mois. Depuis le déconfinement, une association qui lutte bénévolement contre le décrochage scolaire redonne confiance aux élèves. Elle restera ouverte pendant les deux mois d’été. Dans l’Hexagone, 64% des élèves n’ont personne pour les aider à faire leurs devoirs à la maison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.