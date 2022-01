Le grand format : mon ado est devenu végétarien

Pour défendre la cause animale ou protéger la planète, il n'est plus question pour eux de manger de la viande. Par exemple, à l'heure du déjeuner, Emma prépare elle-même son repas à 13 ans. Elle utilise une sorte de lardons à base de pois chiche pour faire des pâtes. Elle ne mange plus de viande depuis un an, après avoir vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Ses parents acceptent son choix même si les courses durent plus longtemps.