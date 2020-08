Les colonies apprenantes, une manière de combler certaines lacunes à cause du confinement

Cet été, 6 000 séjours apprenants ont été organisés dans l'Hexagone. Ils permettent aux enfants de combler les lacunes dues à une scolarité mouvementée à cause du confinement. Mais selon une enseignante, ces colonies ne font pas de miracle sur le niveau des élèves déjà en difficulté. D'autant plus qu'à deux semaines de la rentrée, leur succès est mitigé. Les organisateurs n'ont, en effet, pas eu le temps de faire leur promotion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.