Les futurs bacheliers ont recours au coaching privé pour ne pas se tromper d'orientation

Selon les statistiques, 20% des bacheliers doivent se réorienter après un an d'études supérieures. Parcoursup est la plateforme courante pour trouver sa formation post-bac, mais vu l'enjeu, celle-ci ne semble plus suffire. Aussi, les futurs bacheliers préfèrent se payer des coachs privés pour trouver l'établissement idéal. Le succès de ce genre d'accompagnement est tel que les offres fleurissent sur le net. En tout, un jeune sur cinq y a recours.



