Lycée : une rentrée partielle

Le silence plutôt que les effusions, les précautions plutôt que les éclats de rire... C’est ce qui a marqué la réouverture de certains lycées ce mardi 2 juin. Les retrouvailles étaient prudentes après presque trois mois de confinement. A Dijon, en zone verte, le Bac professionnel et le CAP sont les premiers à faire leur rentrée. Pour ces futurs menuisiers et techniciens, les cours à distance étaient insuffisants. Dans cet établissement, comme dans tous ceux de la France verte, tous les élèves de toutes les filières reviendront en classe au moins une fois. En Île-de-France, en zone orange, seules les filières pro sont accueillies. Le risque sanitaire est plus grand. Une formation aux gestes barrières est donc obligatoire. Le retour de ces élèves sur le chemin de l’école était urgent. En cause, 20% des inscrits en lycée professionnel ont décroché depuis le confinement. La moyenne nationale s’élève à 4%. Les élèves de seconde, première et terminale générale reviendront à partir de mercredi 3 juin. Les enseignants ont eu cinq jours pour se préparer.



