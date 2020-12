Mais pourquoi sommes-nous si nuls en maths ?

Et si un jeu vidéo entraînait vos enfants au calcul mental ? Johann Mauchand, père de famille, nous a confié que c'est "beaucoup plus facile" pour ses deux petits garçons d'apprendre grâce à cette méthode. La pratique d'abord, en s'amusant si possible, avant la théorie, c'est d'ailleurs la clé du succès dans les pays les plus forts en maths.