Parcoursup 2020 : quelles sont les nouveautés ?

Les inscriptions sur Parcoursup sont ouvertes. Les élèves de terminale peuvent s'y inscrire et postuler à des formations qui les intéressent. Les jeunes ont droit à dix vœux maximum et ont jusqu'au 12 mars à minuit pour les enregistrer. Pour les nouveautés, 600 formations rejoignent la plateforme. Les adultes en reprise d'études disposent, eux aussi, d'un site qui leur est consacré appelé "ParcoursPlus".



