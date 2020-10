Radicalisation à l’école : quel est le rôle des référents laïcité ?

Il y a chaque année des situations difficiles pour les professeurs. Nathalie Reveyaz, référente laïcité à l'Académie de Grenoble (Isère), a souvent dû répondre à des atteintes à la laïcité. Elle vient en aide aux enseignants dans les écoles de sa région. Son équipe, comme une trentaine d'autres dans le pays, gère des soupçons de radicalisation. Certains sont détaillés dans un rapport publié il y a quelques jours par l'inspection générale de l'Éducation. Par exemple, "des parents refusent que leurs enfants étudient certaines théories scientifiques contraires à des préceptes religieux, des visites d'églises ou que leurs filles aillent à la piscine où elles montrent leurs corps".



Lorsque de tels cas se présentent, un enseignant peut et doit alerter son chef d'établissement. Mais il peut également faire état de ses difficultés directement via une adresse mail. Son message est envoyé au ministère, qui a 24 heures pour traiter le dossier. En fonction de la gravité de la situation, l'Éducation nationale peut décider de faire intervenir l'une de ses équipes spécialisées. L'an dernier, 935 signalements d'atteinte à la laïcité ont été signalés. À peine 120 ont mené à des interventions.



Des atteintes existaient bien avant l'ère des réseaux sociaux. Il y a 16 ans, Jean-Pierre Obin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, auteur de "Comment on a laissé l'islamisme pénétré l'école" aux Éditions Hermann, publiait déjà un rapport alarmant. Il admet qu'une prise de conscience a eu lieu depuis les attentats de 2015.



À ce stade, les professeurs bénéficient de guide pratique, supposé leur donner des conseils en cas d'incident. Seuls 6% d'entre eux ont suivi une formation à la laïcité.



