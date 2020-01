Coup d'envoi du nouveau bac : des épreuves annulées, d’autres menacées

Cette année encore, les épreuves du baccalauréat risquent fort d’être perturbées. Et cette fois, pas besoin d’avoir à attendre le mois de juin : car les épreuves communes de contrôle continu, ou E3C, instaurées par la nouvelle formule du baccalauréat, débutent ce lundi 20 janvier. Les lycéens de 1ère sont appelés à composer sur les épreuves de langues, d’histoire-géographie et, pour la voie technologique, de mathématiques. Ces épreuves continues se dérouleront au cours de trois sessions (la dernière aura lieu pendant le troisième trimestre de Terminale) et compteront au final pour 30% de la note du bac.

Sauf que la réforme est loin de faire l’unanimité. De nombreux professeurs y sont farouchement opposés, et le font savoir. Le ton a été donné dès samedi, à Clermont-Ferrand, où des épreuves du bac qui devaient avoir lieu au lycée Blaise-Pascal ont été annulées. En cause, l’intrusion d’opposants au nouveau bac dans les couloirs de l’établissement. Le recteur de l’académie a dénoncé "un grave incident", et a assuré que les épreuves à venir dans d’autres établissements se dérouleront bel et bien.